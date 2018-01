Donald Trump a anunţat renunţarea la una din politicile la care Barack Obama a ţinut cel mai mult (VIDEO)

Una dintre măsurile la care Barack Obama a muncit cel mai mult şi a făcut eforturi considerabile de a o finaliza a fost închiderea controversatei închisori de la Guantanamo, locul unde americanii sunt acuzaţi de torturarea suspecţilor de terorişti prinşi după 11 septembrie 2001. Acum, Donald Trump a anunţat în primul său discurs despre "Starea Naţiunii" că a semnat un ordin pentru menţinerea închisorii.

"Teroriştii care pun bombe în spitale civile sunt malefici. Când este posibil nu avem de ales decât să-i anihilăm. Când este nevoie, trebuie să putem să îi închidem şi să-i interogăm. Dar trebuie să fie clar, teroriştii nu sunt doar criminali, ci sunt luptători inamici nelegiuiţi. Şi când sunt capturaţi peste ocean trebuie trataţi drept ceea ce sunt, terorişti. În trecut am eliberat sute şi sute de terorişti periculoşi doar pentru a-i întâlni din nou pe câmpul de luptă, inclusiv pe liderul ISIS al-Baghdadi, pe care l-am capturat, pe care l-am avut în mâinile noastre, pe care l-am eliberat. Aşa că astăzi îmi mai îndeplinesc o promisiune. Tocmai am semnat, chiar înainte să intru pe această uşă, un ordin către secretarul (Apărării - n.r.) Mattis... care face o treabă foarte bună, mulţumesc!... Să reexamineze politica noastră de detenţie şi să menţină deschise facilităţile de detenţie din Golful Guantanamo. Cer Congresului ca în lupta împotriva ISIS şi al-Qaida să continuăm să avem toată puterea necesară pentru a închide teroriştii oriunde îi prindem, oriunde îi găsim. Şi mulţi vor fi la Guantanamo Bay”, a anunţat Donald Trump în discursul susţinut în faţa Congresului american.

În ceea ce priveşte politica externă, Donald Trump a avut drept ţinte predilecte pentru critici China şi Iran, Rusia nefiind menţionată de preşedintele american decât o dată şi atunci împreună cu China, numindu-le ţări rivale Statele Unite care ameninţă "interesele, economia şi valorile" americane.

