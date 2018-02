Donald Trump, DAT DE GOL de o rafală de vânt! Cum arată cu adevărat părul preşedintelui SUA (VIDEO)

În timp ce urca la bordul Air Force One, o rafală puternică de vânt a făcut ca preşedintele Statelor Unite ale Americii să fie flmat în întreaga lui splendoare, scrie Adevărul.

Jurnaliştii posturilor americane de ştiri care au comentat evenimentul în direct au remarcat că Donald Trump a fost surprinzător de nepregătit pentru deranjamentul cauzat de forţele naturii, fiind notorie grija excesivă a preşedintelui american pentru imaginea proprie.



Rafala de vânt a dezvăluit că partea din spate a scalpului lui Donald Trump este lipsită de păr aproape în totalitate.



Trump a fost acuzat de multe ori în presa americană că ar purta o perucă sau că a efectuat un transplant de păr, din cauza faptului că părul său este mult prea des în comparaţie cu cel al altor bărbaţi de aceeaşi vârstă. Preşedintele SUA a susţinut întotdeauna că părul lui este natural.



