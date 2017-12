După 40 de ani: MAFIOTUL care l-a inspirat pe Scorsese, condamnat la închisoare! INCREDIBIL ce vârstă are...

Un celebru mafiot din New York, Vincent Asaro, acuzat în ultimii 40 de ani de jafuri şi asasinate, a fost în sfârşit condamnat. Bărbatul de 82 de ani a primit o pedeapsă cu 8 ani de închisoare pentru că, în 2012, a ordonat aruncarea în aer a maşinii unui bărbat care i-a tăiat calea în trafic. Iar asta este poate cea mai „neînsemnată” dintre acuzațiile care i se aduc, pentru care, de altfel, Vincent Asaro a și pledat vinovat.

Timp de aproape jumătate de secol, reputatul mafiot a scăpat de condamnări pentru o serie de acuzații grave, între care strangularea unui bărbat cu un lanț de câine și participarea la un celebru jaf. Iar lista continuă cu pariuri, cămătărie, extorcare și jafuri asupra mașinilor cu valori...

Cu doar doi ani în urmă, Vinny Asaro, capul familiei Bonanno, fusese achitat pentru un jaf de 5 milioane de dolari plus un milion în bijuterii, care a avut loc în 1978 pe aeroportul internaţional JFK. Motiv: procurorii nu au avut atunci suficiente probe pentru a obţine condamnarea, scrie The New York Times.

În ciuda succesului în zona penală, se poate spune că celebritatea i-a adus-o lumea filmului. Mai exact, Martin Scorsese, care s-a inspirat din lovitura lui Masaro pentru pentru filmul „Băieţi buni”.

Dar, numai până aici i-a fost. La 82 de ani, mafiotul are toate șansele să-și petreacă sfârșitul după gratii...

Vincent Asaro (stânga) și Martin Scorsese, ușor asemănători...