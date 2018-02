E război TOTAL! IMAGINI CUTREMURĂTOARE cu RAIDURILE aeriene efectuate în Siria (VIDEO)

Armata israeliană a difuzat sâmbătă imagini cu luarea în vizor și distrugerea unei drone care zbura în spațiul israelian aerian. De asemenea, în imagini apar și lovituri aeriene efectuate asupra unei instalații de drone iraniene din Siria.

Avioanele israeliene au lovit sâmbătă cel puțin 12 ținte iraniene și siriene, după ce anterior în cursul dimineții a doborât o drona iraniană care zbura deasupra teritoriului său. Unul din avioanele armatei israeliene s-a prăbușit pe un câmp din apropiere de localitatea israeliană Harduf, în nordul țării, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, potrivit Agerpres.

Citește și: AVERTISMENT teribil! RUSIA pregătește TĂIEREA GAZELOR! Ce se va întâmpla cu RomâniaJoacă în filme porno cu soțul ei. Cât costă să îi vezi800 de femei, membre ale grupării Stat Islamic, au fost reţinute în Siria

Mass-media de stat din Siria a anunțat că forțele aeriene siriene răspund unei noi agresiuni a Israelului și că au contracarat mai multe atacuri asupra pozițiilor militare din sudul țării.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.