EROISM: Pilotul rus al cărui avion a fost doborât în Siria s-a sinucis cu o grenadă pentru a nu cădea în mâinile jihadiștilor (VIDEO ȘOCANT)

Pilotul avionului forţelor aeriene ruse doborât sâmbătă deasupra Siriei s-a sinucis cu o grenadă pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apărării de la Moscova, citat de dpa. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub tiruri intense ale insurgenţilor, a fost înconjurat de aceştia şi 's-a angajat într-o luptă inegală' cu rebelii, a transmis ministerul. Înainte de a detona grenada, pilotul rus ar fi strigat "Asta este pentru băieţii noştri", scrie Daily Mail.

'Grav rănit, atunci când distanţa faţă de militanţi era de doar câteva zeci de metri, ofiţerul s-a detonat cu o grenadă. Moartea sa este o grea pierdere pentru forţele aeriene ruse' se afirmă în comunicatul Ministerului Apărării al Federației Ruse.

'Pentru curaj şi eroism, Ministerul rus al Apărării i-a acordat lui Roman Filippov titlul de Erou al Federaţiei Ruse', precizează aceeaşi sursă.

