FURTUNA SECOLULUI: Se cere INTERVENȚIA armatei după ninsori RECORD (VIDEO)

Ninsori record în acest week-end au fost consemnate în Moscova și în regiunile de lângă capitala Rusiei. Pentru a face față furtunii secolului, autoritățile au solicitat intervenția armatei.

O persoană a murit și cel puțin cinci au fost rănite, în urma fenomenelor meteo extreme. “Precipitațiile au fost aproape duble față de nivelul înregistrat în anii anteriori, este cea mai puternică ninsoare din ultimii 100 de ani”, a declarat meteorologul Yevgeny Tishkovets, potrivit themoscowtimes.com.

Citește și: Un ministru și-a dat DEMISIA după ce a întârziat UN MINUT la o ședință a guvernului! INCREDIBIL despre cine este vorba! (VIDEO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' TRAGEDIE FĂRĂ MARGINI! Un elicopter S-A PRĂBUŞIT lângă o GRĂDINIȚĂ! Bilanțul VICTIMELOR

Primarul Moscovei a anunțat că elevii nu sunt obligați să meargă luni la școală și a făcut apel la navetiști să folosească transportul în comun în locul mașinilor.

Peste 100 de zboruri care trebuiau să decoleze din capitală rusă au fost amânate.

Furtuna secolului

Citește și: PACE ISTORICĂ în Peninsula Coreeană: Un înalt demnitar din Nord vine în Sud, la deschiderea Jocurilor Olimpice de IarnăThe Guardian: Lojile masonice SECRETE ale parlamentarilor și jurnaliștilor britaniciSuper Luna a făcut RAVAGII: Cum arată Veneția după ce i-au SECAT canalele! (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.