Germania: Poliţia dispersează manifestaţia kurzilor organizată la Koln împotriva ofensivei turce în Siria (VIDEO)

Poliţia germană a luat măsuri draconice, sâmbătă, pentru dispersarea manifestaţiei kurzilor organizate la Koln împotriva ofensivei turce în Siria. La manifestație au participat persoane care au purtat simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos în afara legii de Turcia şi aliaţii săi occidentali, transmite Agerpres.

Manifestaţia, la care participau peste 14.000 de persoane, a fost oprită şi dispersată după ce 'mai mulţi participanţi au arătat drapele cu efigia' liderului istoric al PKK, Abdullah Ocalan, drapele şi alte simboluri ale organizaţiei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

Germania: Poliţia dispersează manifestaţia kurzilor organizată la Koln împotriva ofensivei turce în Siria

