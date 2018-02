Gest EXTREM DE RAR în politică: Ministrul care ŞI-A DAT DEMISIA RUŞINAT CĂ A ÎNTÂRZIAT CÂTEVA MINUTE la o şedinţă importantă (VIDEO)

Există eleganţă şi respect şi în politică oricât de greu ni s-ar părea de crezut în România. Un ministru şi-a anunţat demisia în Parlamentul britanic pentru a îşi cere scuze că a întârziat câteva minute la sesiunea de interpelări şi astfel a ratat o întrebare ce îi era adresată de opoziţie.

"Aş vrea să îmi permiteţi să îmi exprim scuze sincere faţă de baroneasa Lister, pentru nepoliteţea de a nu fi la locul meu pentru a-i răspunde la o întrebare într-o chestiune foarte importantă, la începutul sesiunii de interpelări.

Sunt profund ruşinat pentru că nu am fost la locul meu şi din acest motiv îmi depun demisia prim-ministrului, cu efect imediat. Vă cer scuze!”, a anunţat lordul Michael Bates, ministrul al Dezvoltării Internaţionale, conform CNN.

În ciuda insistenţelor parlamentarilor chiar şi din opoziţie, lordul a părăsit Parlamentul şi a plecat să îşi înainteze demisia. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Theresei May a afirmat că premierul britanic nu vede niciun motiv pentru a îi accepta demisia.

