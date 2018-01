Igor Dodon avertizează România: “Băi băieți, nu vă jucați cu focul!”

Igor Dodon, liderul pro-rus şi anti-unionist de la Chişinău șochează din nou opinia publică.

Igor Dodon a apărut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 şi a acuzat România că are intenția de a face să dispară de pe hartă ţara pe care o conduce. „La nivel economic, social, umanitar totu-i bine până se ajunge la aceea că ei vor să ne lichideze statalitatea. Băi băieți, nu vă jucați cu focul”, a spus Dodon, citat de MoldNova.

