IMAGINI DRAMATICE la metroul din Chicago: Un suspect a incendiat UN VAGON

Imagini dramatice cu un incendiu provocat acum o lună de un suspect la metroul din Chicago au fost date publicității abia acum.

În imagini apare un bărbat, identificat de polițiști drept David M. Ferguson, care se afla în metou atunci când un ofițer de poliție s-a apropiat de el. Dat fiind faptul că tânărul o opus rezistență, polițiștii au intervenit, potrivit foxnews.com.

Când a observat că nu mai are șanse de scăpare, tânărul a recurs la un gest extrem și a declanșat un incendiu. Din fericire polițiștii au reușit să-l scoată la timp pe suspect, iar vagonul metroului s-a umplut de un fum negru dens.

Ca urmare a incidentului nu au fost înregistrate persoane decedate, în rândurile pasagerilor. Unii dintre angajații metroului au fost transferați la spital, după ce au inhalat fumul gros. În plus, pagubele produse de incendierea garniturii de metrou se ridică la suma de 10.000 de dolari.

