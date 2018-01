Hamza bin Laden, fiul lui Osama, s-a căsătorit cu fiica celui de-al doilea comandant adjunct al al-Qaeda, când avea 17 ani, potrivit unor imagini transmise de Al Arabiya.

Clipul se număra printre cele mai recente documente eliberate de CIA în privința dosarelor lui Abbottabad.

IMAGINI eliberate de CIA! Ce făcea fiul lui bin Laden la 17 ani (VIDEO)

Citește și: TRAGEDIE. Rămânem fără banane. Cum explică specialiştii fenomenulDe ce a murit starleta porno Olivia Nova. Șocant de la ce i s-a tras sfârșitulIndia a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.