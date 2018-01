Imagini VIRALE! Dodon nu se lasă mai prejos! A făcut și el baie într-un LAC ÎNGHEȚAT, ca Putin (VIDEO)

Preşedintele Republicii Moldova a respectat tradiţia şi în acest an! Igor Dodon a facut baie, de Bobotează, în apa unui lac înghețat. Ritualul a fost filmat și postat pe Facebook cu mesajul "aşa ne întărim în credinţă şi ne călim trupul şi duhul".

După modelul lui Vladimir Putin, si liderul Republicii Moldova, Igor Dodon a ales sa faca baie, la inceput de an, într-un lac înghețat bocnă.

A tras puternic aer in piept si s-a scufundat de cateva ore. Nu inainte de a-și face semnul crucii. Să-și facă... un pic de curaj.

El a postat apoi pe Facebook înregistrarea momentului în care a intrat în apă.

Cu un mesaj pe masura: unul evlavios!

"De Bobotează, o tradiţie frumoasă este scăldatul în apa rece ca gheaţa. Aşa ne întărim în credinţă şi ne călim trupul şi duhul. Respect această tradiţie de ani de zile şi mă străduiesc să-i păstrez însemnătatea creştinească şi religioasă, aşa cum ne-a fost transmisă de veacuri", a scris Igor Dodon pe contul de Facebook.

