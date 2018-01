Incendiu DEVASTATOR la un hotel: Cel puțin două persoane au murit (VIDEO)

Cel puţin două persoane au murit şi alte zeci au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul oraşului Praga, a anunţat poliţia cehă.

De asemenea, 40 de persoane au fost evacuate, relatează Reuters.

“Sunt două persoane decedate, dar ne temem să nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de intervenţie.

Presa cehă a anunţat că mai multe persoane rănite se află în stare gravă.

Incendiu devastator

