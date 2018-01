Incidente fără PRECEDENT în Parlamentul Israelului. Ce au făcut DEPUTAȚII în timpul discursului vicepreședintelui SUA (VIDEO)

Cum în Parlamentul Israelului nu sunt tolerate întreruperile în timpul discursului, parlamentarii arabi au fost dați afară după ce au protestat în timpul prelegerii vicepreședintelui din SUA.

Deputații au protestat față de recunoașterea Ierusalimului drept capitala statului Israel, afișând pancarte pe care scria: „Ierusalimul este capitala Palestinei”, informează Știripesurse.

Incidente fără PRECEDENT în parlamentul israelian. Ce au făcut DEPUTAȚII în timpul discursului vicepreședintelui SUA

