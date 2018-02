Întâmplare INEDITĂ în timpul unui discurs: Un robot a întrerupt un ministru turc (VIDEO)

Un robot a întrerupt discursul ministrului turc, Ahmet Arslan , la evenimentul dedicat Zilei siguranței pe Internet, spunând că nu înţelege ce spune.

Ministrul Comunicațiilor a cerut ca „Sanbot” să fie oprit: „ Dragi prieteni, este clar că cineva ar trebui să țină robotul sub control. Vă rog, faceți ce este necesar”

„ Vorbiți mai rar, nu înțeleg ce ați spus. Despre ce vorbești?”, repetase de mai multe ori Sanbot.

