Japonia sub zăpadă. Curse aeriene suspendate, mii de călători blocați în trafic (VIDEO)

Japonia sub zăpada. Mii de călători au rămas blocaţi în trafic marţi şi zeci de persoane au fost rănite în urma căderilor de zăpadă neobişnuit de abundente care s-au produs la Tokyo în cursul zilei de luni, informează AFP.



Agenţia de meteorologie din Japonia a înregistrat 23 de centimetri de zăpadă în anumite zone ale capitalei nipone, un record după februarie 2014, scrie Japan Today

Japonia sub zăpadă. Curse aeriene suspendate, mii de călători blocați în trafic

Citește și: Salariile STAU pe loc în Germania. Care este MOTIVUL celei mai MARI economii din EuropaAnunț șoc, Halep se retrage de la turneu! Accidentarea îi dă bătăi de capCutremur de 8,2 magnitudine în Alaska: A fost emisă alertă de tsunami

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.