La 89 de ani este încă imaginea unei campanii de frumusețe. Care este secretul femeii (FOTO, VIDEO)

Daphne Selfe are 89 de ani, însă acest lucru nu o oprește să fie cel mai în vârstă supermodel.

Daphne a semnat un contract cu firma de cosmetice Eyeko, devenind noua imagine a brandului, informează Click.

Daphne apare într-un clip, publicat pe pagina de Instagram a companiei, în timp ce se dă cu noul rimel al firmei Eyeko, fiind foarte veselă. În ciuda vârstei, e încă foarte tânără sufleteşte.

La 89 de ani este încă imaginea unei campanii de frumusețe. Care este secretul femeii (FOTO și VIDEO)

