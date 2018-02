Lansare ISTORICĂ: SpaceX a trimis în spațiu cea mai puternică rachetă din lume (VIDEO)

Racheta Falcon Heavy, considerată cea mai puternică din lume a fost lansată cu succes marți seară, de la centrul spațial Kennedy din Florida, informează CNN. Astfel, SpaceX, compania lui Elon Musk, a reușit să trimită în spațiu o rachetă care, dacă va trece de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbită aflată la aceeași distanță de Soare ca planeta Marte.

Lansarea a avut loc la ora 22:45, ora României.

La bordul Falcon Heavy nu se află niciun echipaj uman, ci o maşină electrică Tesla Roadster produsă tot de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX şi Tesla.

Musk a declarat că șansele de reușită de la prima încercare sunt de 50 la sută.

Racheta Falcon Heavy are o înălţime de 70 de metri și poate ridica în aer o încărcătură de aproximativ 64 de tone, adică de două ori mai mare decât a celei mai mari rachete operaţionale în prezent.

Astfel, Falcon Heavy este cea mai mare şi cea mai puternică rachetă lansată în spațiu după Saturn V, racheta folosită în misiunile Apollo, care i-a dus pe astronauţii NASA pe Lună.

