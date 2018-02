LOVITURĂ pentru turismul românesc! Unul dintre cei mai importanți turoperatori germani scoate România din cataloage (VIDEO)

Turismul românesc nu mai impresionează pe nimeni. Dertour, unul dintre marii turoperatori germani, scoate România din cataloage, din cauza infrastructurii proaste și a hotelurilor puține și foarte scumpe, informează profit.ro, citat de B1 TV.

Până anul trecut, România era prezentată în cataloagele Dertour, pe 15 pagini, cu o ofertă complexă cuprinzând mai multe circuite de grup, trasee individuale, sejururi pe litoral și în Delta Dunării, city break-uri și vacanțe în stațiuni balneoclimaterice și montane.

Acum, însă, România a fost scoasă din cataloagele Dertour, motivele fiind infrastructura deficitară, iar ofertele hoteliere puține și la prețuri foarte mari.

