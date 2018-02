Ministrul ungar de Externe: Guvernul maghiar are încredere în promisiunea lui Liviu Dragnea

Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, a declarat pentru agenția MTI că "Guvernul maghiar urmărește cu atenție sporită procesul de reînființare al liceului romano-catolic din Târgu Mureș și are încredere în promisiunea domnului Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, că Guvernul Român se va ține de promisiuni".

HotNews amintește că Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu și Teodor Meleșcanu au avut discuții cu Szijjarto, venit la București.

Szijjarto ar fi insistat puternic pentru o întalnire cu Meleșcanu, deși avea stabilită una cu Dragnea. Până la urmă, Meleșcanu l-a primit, dar Ministerul român de Externe nu a emis nici un comunicat de presă.

"Parte a acesteia (colaborarii cu Romania - n.r.) trebuie sa fie respectul reciproc al drepturilor minoritatilor conform standardelor europene, iar minoritatile sa fie privite ca o resursa. Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, ca Guvernul Roman se va tine de promisiuni. Urmarim acest subiect cu atentie, suntem in permanenta legatura cu liderii UDMR", a declarat ministrul ungar de Externe, pentru MTI.