Momentul în care un copil cade pe geam și e salvat de la moarte (VIDEO)

Operațiune dramatică de salvare într-un oraș din Turcia. Un copil se afla la geamul unui apartament de la etajul doi al unui bloc și se ținea cu disperare de pervaz să nu cadă. În cele din urmă, mai mulți bărbați l-au văzut și au sărit în ajutorul lui. Ei au întins un cearșaf, pe care micuțul a reușit să cadă în siguranță.

După ce au văzut că este bine, salvatorii și-au ridicat brațele în aer în semn de bucurie.

