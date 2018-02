Muncitorii primăriei, ATACAȚI CU OUĂ!

Nemulțumiți de cum s-a desfășurat deszăpezirea, după potopul de zăpadă care a paralizat Moscova saptămâna aceasta, locuitorii au atacat muncitorii primăriei cu ouă și alte produse alimentare.

„Muncitorii sunt mitraliați cu produse alimentare. Pur și simplu, cetățenii își deschis frigiderele și încep să arunce cu ouă în ei”, a precizat viceprimarul Moscovei, Piotr Birioukov.

Oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că utilajele ies pe străzi doar noaptea, făcând gălăgie și nelăsându-i să doarmă.

Potrivit sursei citate, într-o noapte scandalul a degenerat, trăgându-se cu “pistoalele cu gloanțe de cauciuc”.

Moscova era paralizată luni, după ce a fost lovită în timpul weekend-ului de cea mai mare furtună de zăpadă înregistrată vreodată în capitala rusă de când sunt efectuate măsurători.

