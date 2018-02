Ninsorile AU PARALIZAT Parisul! HAOS în Capitala Franței (VIDEO)

Haos în Capitala Franței. Ninsorile abudente au paralizat Parisul. Câteva dintre cele mai faimoase obiective turistice cum ar fi Luvru, Turnul Eiffel, Notre Dame sau Disneyland au fost acoperite de zăpadă.



Mulţi turişti au fost întimidaţi de vremea de afară astfel că şi obiectivele care au ramas deschise au fost pustii.



Pe străzi s-au format ambuteiaje de sute de kilomettri, iar unele secţiuni de drum au ajuns să semene cu nişte parcări uriaşe, după ce şoferi grăbiţi şi-au abadonat maşinile şi au continuat drumul pe jos. Cei care au rămas în maşini au avut ore întregi de aşteptat.

