Noi apăram Justiția, britanicii BLOCAU Londra pentru RAȚE... (VIDEO)

Zeci de mii de români au protestat sâmbătă seară numai în București împotriva modificării Legilor Justiției și Codurilor Penale. Oamenii au scandat pentru independența Justiției și pentru continuarea luptei anticorupție. În acest timp, britanicii aveau alte preocupări...

În Londra s-a deschis primul magazin de îmbrăcăminte care folosește puf de rață în gulerele hainelor. Asta i-a scos din sărite pe unii britanici. N-au stat prea mult pe gânduri, ci și-au scris niște pancarte și... au ieșit la protest în fața magazinului!

Momentul a fost surprins de prezentatorul TV Dan Negru:

”Proteste in Londra! Grija ăstora : a apărut un magazin de haine care folosește puf de gâscă și de rață. Și au apărut și protestatarii care au blocat centrul Londrei ca să apere gâștele și rațele! Și au venit și jandarmii lor... Ce-i doare pe aia care trăiesc în puf: #pufudegasca”, a scris Dan Negru, pe Facebook.

În timp ce românii ieșeau în stradă pentru a apăra Justiția, protestatarii britanici au blocat centrul Londrei pentru că...

