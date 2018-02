Noi speculații pe tema cheliei lui Donald Trump: O rafală de vânt i-a creat probleme președintelui american (VIDEO)

Podoaba capilară a președintelui american Donald Trump este din nou subiectul unor controverse.

După ce s-a discutat îndelung despre culoarea părului liderului de la Casa Albă, de data aceasta apar speculații cu privire la o posibilă chelie pe care Trump ar încerca să o acopere.

Totul după ce o rafală puternică de vânt l-a ciufulit pe președintele american în momentul în care se urca la bordul aeronavei Air Force One, și a scos ceea ce părea a fi o chelie, notează The Guardian.

