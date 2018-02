Nou scandal în Ucraina: Mihail Saakaşvili ar fi fost "răpit" în Kiev de către indivizi necunoscuți. Acesta ar putea fi scos din țară (VIDEO)

Mihail Saakaşvili este implicat în centrul unui nou scandal uriaş în Ucraina în lupta sa cu autorităţile care i-au ridicat cetăţenia şi îl vor arestat. După mai multe tentative de reţinere finalizate fie prin eliberarea în urma intervenţiei susţinătorilor, fie printr-o decizie a instanţei, se pare că avem parte de o nouă tentativă.

Conform purtătorului său de cuvânt şi al unui anunţ postat pe pagina sa de Facebook, liderul opoziţiei din Ucraina ar fi reţinut în Kiev de "răpitori" necunoscuţi care l-au dus într-o locaţie neprecizată încă, conform Reuters.

"Persoane necunoscute cu maşti l-au ridicat pe Mihail Şaakasvili şi l-au luat. Răpitorii erau în trei dube albe", au anunţ administratorii paginii sale de Facebook.

Încă nu este cunoscut oficial cine este responsabil de arestarea lui Mihai Saakaşvili, dar săptămână trecută avocatul acestuia avertiza că acesta riscă o iminentă deportare sau extrădare după ce a pierdut o solicitare făcută în justiţie.

Purtătorul de cuvânt al fostului guvernator al Odesei şi preşedinte al Georgiei a susţinut că bărbaţii care l-au ridicat erau îmbrăcăţii în echipament verde de camuflaj.

"Conform unelor informaţii, erau reprezentanţi ai unei unităţi speciale al poliţiei de frontieră", a mai spus purtătorul de cuvânt.

"Considerăm această acțiune o reținere cu scop de deportare a lui Mihail Saakașvili din țară. Îl vor trimite ilegal în Polonia", a mai precizat acesta.

Poliţia de frontieră a refuzat să comenteze despre reţinere, afirmând că ar putea face publice informaţii mai târziu.

Saakaşvili, de origine georgian, a fost preşedinte al ţării sale timp de 9 ani până în 2013 când s-a mutat în Ucraina după un scandal uriaş care i-a adus şi o condamnare la un tribunal din Tbilisi. În Ucraina a fost timp de un an guvernator al regiunii Odesa, fiind numit de către preşedintele Pedro Poroşenko cu care la scurt timp a intrat în conflict, de unde şi actuale problemele ale acestuia.

