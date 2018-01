Noua carte despre Trump! Vânzări RECORD pe Amazon din cauza unei CONFUZII DE TITLU

Confuzie totală! O carte lansată acum 10 ani ce are ca subiect efectul bombardamentelor aliate asupra civililor din Germania nazistă a revenit în topurile Amazon după ce oamenii au confundat-o cu volumul "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

"Nu am mai văzut un astfel de interes pentru carte de la lansare", a povestit Hansen profesor de știinte politice la Universitatea din Toronto și autorul cărții "Fire and Fury: The Allied Bombing of Germany, 1942-1945", potrivit Hotnews

"M-a amuzat și o parte din mine s-a gândit, oare oamenii pot fi atât de proști încât să confunde aceste cărți?", a adăugat acesta.

Cartea despre președintele SUA - "Fire and Fury: Inside the Trump White House" - a lui Michael Wolff are la bază peste 200 de interviuri cu preşedintele, figuri importante din administraţie şi din afara acesteia şi prezintă informaţii despre principalii actori de la Casa Albă din perioada președinției Trump.

Cartea jurnalistului Michael Wolff îi dă dureri de cap președintelui american. În volumul intitulat "Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" sunt dezvăluite mai multe picanterii din viața afecristului ajuns șeful celei mai puternice țări din lume. (Detalii și pasaje din carte AICI)

