Biologul Nan Hauser, în vârstă de 63 de ani, a fost salvată de atacul unui rechin tigru de o balenă cu cocoașă care a început să o împingă din largul insulei Rarotonga spre mal.

Ulterior femeia a aflat de ce balena a recurs la acest fapt și a afirmat că oamenii de știință nu au mai văzut până acum un asemenea comportament la balene.

Citește și: Cum s-a răzbunat un bărbat pe pedofilii care i-au molestat fetiţa de doar patru ani. Mii de oameni îl consideră un erouGigi Becali, gest incredibil în cazul polițistului pedofil După 27 de ani, un ROMÂN ADOPTAT în Noua Zeelandă ȘI-A REGĂSIT FAMILIA prin intermediului Facebook-ului! Incredibil! CINE ERAU PĂRINȚII băiatului

Balena, un mascul de 25 de tone, a apărat biologul de ceea ce „putea fi un atac mortal” aceasta ascunzând-o sub aripa pectorală și împingând-o timp de zece minute cu capul și cu gura.

„Nu eram sigură de ce voia balena să facă atunci când s-a apropiat de mine și nu s-a oprit timp de zece minute să mă împingă. În 28 de ani, nicio balenă nu a fost așa de tactilă cu mine și atât de insistentă să mă pună pe capul ei sau în jurul ei, să mă bage sub aripa ei pectorală uriașă. Am încercat să mă îndepărtez, de frică să nu mă împingă sau să mă lovească prea tare. Am încercat să nu mă panichez, ca să nu perceapă frica mea”, a povestit Hauser, scrie Digi24.

O balenă cu cocoașă a protejat un om de un rechin (VIDEO)

Citește și: Scandal şi violenţe între români şi spanioli în Sevilla: De unde a pornit totul (VIDEO)Limuzina lui Adolf Hitler, scoasă la licitaţie. Actualul proprietar a plătit o SUMĂ COLOSALĂ pentru ea (FOTO, VIDEO)Coreea de Nord va trimite o delegație la Jocurile Olimpice de Iarnă în Coreea de Sud