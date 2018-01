O delegaţie americană fuge din Betleem sub ”tiruri” cu fructe (VIDEO)

Mai mulți diplomați americani care participau la o reuniune în orașul palestinian Betleem au fost nevoiți să o rupă la fugă din cauza unor persoane care protestau împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul dept capitală a Israelului.

Manifestanții chiar au aruncat cu roșii în maşinile delegaţiei americane, în timp ce aceasta părăsea locul.

O delegaţie americană fuge din Betleem sub ”tiruri” cu fructe

