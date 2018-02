O melodie despre atentatele teroriste din lume a câştigat Festivalul cântecului italian Sanremo 2018 (VIDEO)

Cântecul 'Non mi avete fatto niente' a lui Ermal Meta şi Fabrizio Moro, despre atentatele din Europa şi restul lumii şi starea sufletească a celor care îşi duc viaţa mai departe, a câştigat sâmbătă noapte cea de-a 68-a ediţie a Festivalului cântecului italian Sanremo şi va reprezenta Italia la Concursul Eurovision de anul acesta de la Lisabona, relatează EFE, citată de Agerpres.

Piesa a înfruntat câteva acuzații de plagiat, enumeră locuri în care au avut loc atentate precum Las Ramblas din Barcelona, Nisa, Paris sau Londra şi asigură că "totul merge mai departe decât stupidele voastre războaie".

