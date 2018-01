ONU AVERTIZEAZĂ! Ritmul ÎNCĂLZIRII GLOBALE este alarmant

ONU a avertizat că ritmul încălzirii globale este alarmant, utimii trei ani fiind cei mai calzi de până acum.

Încălzirea se datorează concentrațiilor atmosferice de gaze cu efect de seră, a informat Organizația Meteorologică Mondială (OMM)a ONU, potrivit Hotnews.

Petteri Taalas, secretarul general al OMM, a precizat: "17 dintre cei mai calzi 18 ani apartin secolului XXI si ritmul incalzirii constatat in acesti ultimi trei ani este exceptional. Ultimul a fost deosebit de marcant in Arctica, ceea ce va avea urmari durabile si de mare amploare la nivelul marilor si al regimurilor meteorologice in alte regiuni ale lumii".