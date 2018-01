Pasager ARESTAT pe aeroport! Motivul este HALUCINANT: "Era PREA ÎMBRĂCAT" (VIDEO)

Un bărbat a fost arestat pe aeroport. Motivul este halucinant.

Pasagerul a vrut să fenteze taxa de bagaj îmbrăcându-se cu opt perechi de pantaloni şi zece cămăşi.

