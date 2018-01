Premiile GRAMMY 2018: S-a aflat cine este marele câștigător. Gestul lui Jay-Z după ce nu a primit niciun premiu (VIDEO)

Cea de-a 60-a ediţiie a Premiilor Grammy a avut loc duminică seară la New York.

Bruno Mars a câştigat 6 premii Grammy, printre care şi cel pentru piesa anului cu hitul său "That's What I Like", precum şi premiile pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun album cu piesa şi LP-ul "24K Magic", anunță Agerpres.

Kendrick Lamar, 30 de ani, considerat unul dintre cei mai creativi artişti rap din generaţia sa, a câştigat 5 premii Grammy, impunându-se la majoritatea categoriilor rezervate muzicii rap cu albumul său "DAMN" şi extrasul pe single de pe acest album, "Humble".

Artistul a reuşit astfel să-l învingă pe veteranul Jay-Z şi albumul său "4:44".

Deşi nominalizat la 8 categorii, Jay-Z nu a câştigat niciuna şi a hotărât să nu urce pe scenă pentru a interpreta o piesă în ceremonia de 3 ore desfăşurată la New York.

