Preşedintele Klaus Iohannis, discuţii la nivel înalt cu liderii UE: Ce a anunţat şeful statului (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a avut miercuri discuţii la nivel înalt cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cât şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

Şeful statului a precizat apoi într-o conferinţă de presă comună cu Juncker că discuţiile s-au axat şi pe evenimentele curente din România, dar în special pe preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pe care ţara noastră o va prelua din ianuarie 2019.

Citește și: HALUCINANT! Sute de documente ULTRASECRETE, găsite în mobile vechi„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”SCANDALUL emisiilor TOXICE ia AMPLOARE: Percheziții masive la angajații Audi

"A existat discuţii proporţionale cu evenimentele pe care le avem acasă, inclusiv pe tematica justiţiei. Toate discuţiile intr-o nota pozitivă, constructiva. (...)

Referitor la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene am subliniat că România este o ţara pro-europeana şi aşa va rămâne, este o ţară deplin integrată în procesul de consolidare a uniunii şi prin summitul pe care îl vom organiza în timpul preşedinţiei consiliului vom contribui într-o măsură foarte bună la un viitor foarte bun pentru uniune.

Am evidenţiat cele 4 dimensiuni importante care vor sta la baza programului nostru pentru preşedinţie: asigurarea unei creşteri durabile şi echitabile pentru statele membre, menţinerea unei Europe sigure pentru cetăţeni, consolidarea rolului global al Uniunii Europene şi promovarea valorilor europene", a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis, discuţii la nivel înalt cu liderii UE: Ce a anunţat şeful statului

Citește și: Val de indignare în Ucraina, după vacanțele luxoase ale președintelui și procurorului general Accident de TREN grav în Statele Unite. Membri ai Congresului se aflau la bord! (FOTO)Artefactele EXTRATERESTRE din Mexic stârnesc o nouă controversă! (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.