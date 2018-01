Prima reacție a ambasadoarei Olandei după controversata cină cu penalul Nelu Iordache

În contextul controversei care s-a creat în presa centrală după ce ambasadoarea Olandei a fost suprinsă în noaptea dintre ani în compania penalului Nelu Iordache (FOTO+DETALII AICI), misiunea diplomatică de la București vine cu primele precizări.

Potrivit comunicatului, vacanţa de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privată", nefăcând subiectul unei dezbateri în presă. De asemenea, se precizează că Olanda va urmări “activ evoluţia statului de drept în România”.

Citește și: INFERNUL ALB îngroapă SUA: viscol, ger de crapă pietrele și mii de zboruri anulateDana Grecu a divorțat după 20 de ani de căsnicie! A făcut totul public în direct la tvCartea lui Michael Wolff îi dă dureri de cap lui Trump. Avocații președintelui SUA cer nepublicarea volumului

“Pozitia oficiala a Ambasadei Olandei cu privire la recentele articole de presa

Doamna Ambasador Stella Ronner-Grubacic si familia sa au petrecut o vacanta de ski privata in Poiana Brasov. Doamna Ronner-Grubacic nu se afla acolo in calitatea sa oficiala.

Hotelul unde a fost cazata familia sa a organizat o cina cu ocazia Revelionului, la care au participat sute de invitati. Nu a existat nicio consultare prealabila cu doamna ambasador cu privire la amplasarea la masa.

Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, referitor la care recent a fost facuta o declaratie, impreuna cu alte sase tari europene, in data de 21 decembrie”, informează joi misiunea diplomatică la Bucureşti, pe pagina sa oficială de Facebook.

Citește și: ATENTAT la Kabul, soldat cu cel puțin 11 morți și 25 de rănițiSCENARIUL la care nu se aștepta nimeni: fiica lui Donald Trump vrea să candideze la preşedinţieBărbatul suspectat de uciderea tinerei din Republica Moldova într-un parc din Londra, arestat după o săptămână