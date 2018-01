Primul discurs al lui Donald Trump despre "Starea Naţiunii": Preşedintele american a lăudat mersul economiei şi a anunţat măsuri privind imigraţia (VIDEO)

Donald Trump a ţinut primul său discurs despre "Starea Naţiunii". Preşedintele american a vorbit despre realizările sale în primul an de mandat şi a lăudat direcţia spre care se îndreaptă economia americană, îndeosebi în domeniul energetic şi a pus în lumină numărul mare de locuri noi de muncă create pentru locuitorii de toate etniile.

"De la alegeri am creat 2,4 milioane de noi locuri de munca, între care 200.000 de locuri doar în sectorul manufacturier. Un număr uriaş! După ani de zile de stagnare a salariilor, în sfârșit vedem creșteri salariale", a început Donald Trump.

Acompaniat de aplauzele Congresului american, preşedintele american şi-a ţinut mult aşteptatul discurs privind Starea Naţiunii la ceva mai bine de un an de la învestirea în funcţie. Donald Trump a atras atenţia asupra recordurilor istorice realizate de administraţia sa, îndeosebi în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă şi combatarea somajului în rândul minorităţilor.

"Cererile de ajutor de șomaj au atins un minimum al ultimilor 45 de ani. Şi ceva de care sunt foarte mândru este că rata șomajului în rândul afro-americanilor a atins un minimum al tuturor timpurilor, iar în rândul hispano-americanilor, de asemenea, a ajuns la cel mai mic nivel din istorie", a arătat preşedintele american.

Trump a vorbit şi despre încheierea pacturilor economice nefavorabile pentru Statele Unite, care, spune el, făceau ca sectorul energetic să stagneze.

"Am încheiat războiul împotriva energiei americane şi am încheiat războiul împotriva cărbunelui curat şi frumos. Suntem acum foarte mândri, un exportator al energiei pentru lume", a anunţat Donald Trump.

