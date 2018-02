Prinsă de MICROBUL IUBIRII! Cum se uită la film o pisică îndrăgostită (VIDEO)

Animalele de companie se molipsesc cu microbul dragostei de la stăpânii lor.

O pisică amorezată a fost surprinsă în timp ce se relaxa la un film de dragoste, spre amuzamentul stăpânului.

Citește și: Ea e dansatoarea din buric ARESTATĂ: Nu avea LENJERIE INTIMĂ! Poliția a reținut-o PE LOC (VIDEO)A născut la 11 ani! Șocant cu cine a rămas gravidăUn avion cu 71 DE PERSOANE la bord s-a PRĂBUȘIT lângă Moscova

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.