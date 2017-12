PROTEST CU CRAVATE LA GUVERN! Și-a DUBLAT LEAFA pentru că..."trebuie să port în fiecare zi o cravată" (FOTO)

Sute de cravate au stat agatate de grilajul din faţa clădirii guvernului din Kosovo! A fost o forma de protest a oamenilor, revoltati ca premierul si-a dublat leafa.

Ramush Haradinaj a justificat majorarea salariului spunand într-un interviu ca nu poate iesi oricum in societate si ca este obligat sa poarte cravata.

Sute de cravate cu noduri facute au fost insirate de grilajul din faţa clădirii guvernului din Kosovo.



Reactiile manifestantilor ironizeaza astfel „nevoia premierului Ramush Haradinaj de a arăta bine". Saptamana trecuta acesta a declarat ca trebuie sa fie la nivelul responsabilităţilor pe care le are si ca este obligat să poarte cravată si cămaşă.



Iar ca sa acopere cheltuielile cu vestimentatia, Ramush Haradinaj si-a dublat salariul. De la 1.500, la 3.000 de euro pe luna! Aceasta a fost una dintre primele masuri luate in cele 100 de zile de cand s-a instalat in fruntea guvernului.



Ca reactie la masura luata de premier, militanţi din ONG-ul numit ''In spatele zidului'' au organizat o chetă de cravate destinate lui Haradinaj .



Responsabilii ONG-ului l-au criticat si i-au amintit ca nu trebuie sa uite ca ii reprezinta pe cei pentru care saracia este o mare problema, nu cravata lui.



Kosovo este unul dintre cele mai sărace teritorii ale Europei, cu o rată de şomaj de circa 30%.

