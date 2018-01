Proteste masive în Albania. Se cere demisia guvernului (VIDEO)

Manifestații gigantice au avut loc în Albania, sâmbătă, 27 ianuarie. Mii de oameni cer demisia Guvernului socialist al premierului albanez Edi Rama acuzat de complicitate cu crima organizată, relatează presstv.com.

„Rama trebuie să plece. A făcut din Albania căminul crimei organizate şi al traficanţilor de droguri”, a spus mulţimii Lulzim Basha, liderul Partidului Democrat. „Rama, pleacă!” şi „Nu vrem un stat al traficanţilor de droguri!”, au strigat manifestanții.

