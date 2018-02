Reportaj Euronews la Teleorman: Oamenii se tem atât de tare de Dragnea încât vorbesc despre el cu masca pe față (VIDEO)

Postul de știri britanic Euronews a realizat, de curând, un reportaj despre “Marşul românilor pentru justiţie”, în care sunt prezentate manifestațiile de la Bucureşti faţă de modificările legilor justiţiei.

Jurnaliştii de la Euronews scriu că mulţi politicieni români sunt investigaţi pentru corupţie, evaziune fiscală şi folosire frauduloasă a fondurilor europene şi că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, are sarcina de a stopa corupţia la nivel înalt, relatează aktual24.ro.

