Risc de AVALANȘĂ într-o stațiune montană. Turiștii au fost preluați cu elicopterul! (VIDEO)

Risc de avalanșă într-o stațiune montană. Turiștii au fost preluați cu elicopterul!

Accesul către celebra staţiune alpină elveţiană Zermatt a fost blocat din nou, pentru a doua oară în această lună, din cauza riscului major de avalanșă. Turiștii au fost transportați de pe munte cu ajutorul unui elicopter, informează swissinfo.ch.

”Din cauza riscului de avalanșă, drumul și calea ferată dintre Zermatt și Täsch sunt închise. Nu există niciun risc pentru invitați și turiști”, a transmis Zermatt Tourism, printr-un comunicat.

Zboruri cu elicopterul au fost programate de Air Zermatt începând de duminică la amiază, pentru a prelua turiștii din stațiune, numărul lor fiind estimat la circa 9.000.

Duminică după-amiază, jurnalista Susan Misicka a făcut o filmare de la sol, cu puțin timp înainte ca turiștii să afle că biletele pentru elicopter aproape s-au epuizat.

Unii dintre ei au așteptat la temperaturi sub 0 grade Celsius pentru mai bine de două ore. În cele din urmă, au fost invitați să rămână peste noapte, cu asigurarea că totul este pregătit și există provizii.

