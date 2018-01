S-au bătut pentru Nutella: Scene incredibile într-un lanţ de magazine (VIDEO)

O promoţie într-un lanţ de magazine din Franţa a dus la scene incredibile. Oamenii s-au bătut la propriu pentru a cumpăra un borcan de Nutella la doar 1,41 euro, redus la 70%.

"Cele mai ieftine 4 săptămâni din Franţa" a fost titlul sub care lanţul de magazine Intermarché a provocat haos, oamenii reacţionând neaşteptat în încercarea de a cumpără cât mai mult, conform BFMTV.

"Au fost bătăi, am vândut ce deobicei reuşim să vindem în trei luni", a spus un angajat al lanţului de magazine din regiunea Loara, pentru un ziar local.

Coincidenţă sau nu, începutul promoţiei a venit exact în aceeaşi zi cu anunţul ministrului de Agricultură, Stéphane Travert, privind interzicerea prin lege a astfel de promoţii. În proiectul de lege al guvernului privind agricultura se precizează că sunt interzise reduceri de preţuri peste 34%.

