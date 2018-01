SCANDAL la Casa Albă. Consilier al lui Trump, întrerupt în timpul unui interviu pentru CNN

Jake Tapper, jurnalist CNN, a întrerupt brusc un interviu televizat cu unul dintre consilierii lui Trump, Stephen Miller, acuzându-l că "irosește timpul telespectatorilor" cu declarațiile sale, în contextul unui nou scandal la Casa Albă.

Consilierul pentru politici naționale al lui Trump, Stephen Miller a încercat să îi ia apărarea președintelui american în față noilor detalii scoase la iveală de cartea autorului Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House/ Foc și Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", potrivit The Independent.

În carte, autorul face dezvăluiri incendiare despre ambițiile prezidențiale secrete ale Ivankai Trump și oferă date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch, deși admirația nu pare a fi reciprocă.

Interviul televizat a fost întrerupt după ce invitataul a făcut comentarii dure despre dezvăluirile lui Steve Bannon referitoare la întâlnirea "nepatriotica" și la "trădarea" lui Trump.

"Autorul este un gunoi care a scris un gunoi de carte", a spus în timpul emisiunii consilierul președintelui american.

Imediat, acesta a început să îl laude pe Donald Trump, numindu-l un "geniu politic", care s-a și autodescris astfel într-un tweet.