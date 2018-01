Sena pune în PERICOL economia francezilor. Fluviul a...

Este prevăzut ca Sena să se umfle până la 6,1 metri înălțime, sâmbătă, iar o parte din muzeul Luvru este închis din această cauză.

Francezii au fost avertizați să nu se apropie de fluviu. Inudarea străzilor apropiate Senei cauzează inconveniente în transportul public.

Fluviul a mai atins acest nivel, în iunie 2016, fiind cu patru metrii mai mare decât înălțimea sa normal, informează The Guardian.

