Și-a făcut 20 de operații estetice ca să arate precum idolul său. Rezultatul este HORROR! (FOTO)

Un tânăr a cheltuit aproape 6.000 de euro pe Botox, din dorinţa de a arăta precum idolul său. Rezultatul, însă, pare desprins dintr-un film de groază.

Cyri Roux, un tânăr de 32 de ani din Franța, și-a dorit să semene cu... Marilyn Monroe! El a dat 6.000 de euro pe operații estetice și, chiar dacă multă lume îl critică, este extrem de încântat de noul său look.

Peste 20 de intervenţii chirurgicale a avut şi nu vrea să se oprească prea curând, a spus el într-un interviu pentru The Mirror.

El obişnuieşte să viziteze doctorul estetician chiar şi de trei ori pe lună pentru a obţine surplusul de volum al buzelor pe care și-l dorește.

“Prima dată am fost atras de procedurile cosmetice şi am vrut să arăt mai tânăr, iar Marilyn Monroe m-a inspirat mult. La 26 de ani, mi-am făcut prima procedură, este vorba despre o injectare cu Botox, care a fost o experienţă minunată şi m-a făcut să îmi doresc mai mult. În prezent, am peste 20 de intervenţii, dintre care 16 au fost făcute la buze în ultimul an şi jumătate”, a spus Cyri Roux, pentru The Sun.