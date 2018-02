ȘOC! S-a mai STINS o STEA! Din păcate, A MURIT un mare artist... Lumea muzicii, în doliu (FOTO)

Cântărețul american Vic Damone, care a devenit celebru în perioada 1940 – 1950, a murit sâmbătă la vârsta de 89 de ani, din cauza unor complicaţii medicale generate de o insuficienţă respiratorie, au declarat membrii familiei artistului.

Acesta este cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc în topul american), "I Have But One Heart" şi "You Do".

Vic Damone şi-a lansat ultimul album în 2002 şi a susţinut ultimul său spectacol cu public în 2011, la vârsta de 82 de ani, când a susţinut un concert sold-out în Palm Beach, Florida, scrie Dcnews.

Cântărețul a fost căsătorit de cinci ori şi a avut patru copii.

