ŞOCANT! A PICAT un EXAMEN pentru că PROFESOARA ei NU CREDE că Australia e o ŢARĂ

Tânăra studentă, Ashley Arnold, din Idaho,SUA, a avut parte de o situaţie penibilă după ce a predat un eseu la facultatea Southern New Hamshire University.

La examenul pentru unul dintre cursuri i s-a cerut să compare niște comportamente sociale din SUA cu cele din oricare altă țară a lumii. Studenta a plătit zece mii de dolari pentru acest curs şi a avut un şoc când a primit nota de la examen, îl picase.

Ashley a cerut explicaţii şi a rămas şocată când profesoara ei i-a spus că Australia nu este o ţară, ci doar un continent.

„La început am crezut că este o glumă. Nu poate să fie adevărat. Apoi am terminat de citit răspunsul ei și mi-am dat seama că vorbea serios. Cu toată pregătirea ei, cum este posibil să nu știe așa ceva? Și dacă nu este sigură, de ce nu caută pe Google?”, a declarat Ashley pentru Buzzfeed.

Tânăra i-a scris un răspuns lung profesoarei, în care i-a indicat mai multe surse conform cărora Australia este, într-adevăr, o țară. Însă profesoara a refuzatsă o creadă: „Australia este un continent, nu o țară. Această greșeală face imposibil să te notez. O să mă mai uit peste lucrarea ta să văd dacă meritai mai multe puncte decât ți-am acordat”, i-a replica aceasta.

Tânăra a făcut plângere deşi profesoara ei i-a dat până la urmă B+, iar reprezentanţii facultăţii au precizat că vor deschide o anchetă internă.