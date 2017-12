SUA: INCENDIU puternic la New York, soldat cu 12 morți (FOTO, VIDEO)

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit într-o clădire din cartierul Bronx, din New York, relatează Agerpres.

Primarul oraşului New York Bill de Blasio a declarat că printre victime se numără şi un copil de un an şi că alte patru persoane au fost grav rănite.

"Am trista datorie de a vă spune că 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei.



"Riscăm să mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio în cursul unui briefing de presă, adăugând că patru persoane au fost grav rănite.



Incendiul a izbucnit în jurul orelor 19.00 (00.00 GMT) la parterul unei clădiri din cărămizi, tipice New York-ului, situată pe Prospect Avenue, lângă Universitatea Fordham şi lângă Grădina zoologică din Bronx.



Cauzele incendiului - ţinut în prezent sub control - urmează să fie stabilite.



Primarul a mai precizat că vârsta victimelor este între 1 şi 50 de ani.



O şcoală aflată în apropiere a fost transformată în centru de primire de urgenţă pentru locuitorii imobilului, în timp ce temperatura la New York, sub un ger polar, este de -10 grade Celsius.

SUA: INCENDIU puternic la New York, soldat cu 12 morți

