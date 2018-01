Supercâine! Un patruped și-a apărat stăpânii de atacul unui crocodil (VIDEO)

Câinele e cel mai bun prieten al omului și, se pare, cel mai mare inamic al crocodililor. A demonstrat-o patrupedul unor turiști.

Ei se aflau într-o drumeție în largul oraşului australian Sydney, când au văzut un crocodil. S-au speriat, dar câinele a intervenit imediat să salveze situația! A sărit iute și l-a prins de coadă pe crocodil. În cele din urmă, animalul s-a retras în apă.

Supercâine! Un patruped și-a apărat stăpânii de atacul unui crocodil

