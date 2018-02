Donald Trump împreună cu Melania și fiul lor Barron, în vârstă de 11 ani, au aterizat, vineri seară, pe aeroportul internațional Palm Beach.

Cel care a coborât primul din avion a fost președintele SUA, iar după ce a ajuns la baza scărilor, s-a oprit să o aștepte și pe Melania, pentru a merge împreună la mașină și a face fotografii pentru presă, scrie Antena 3.

Citește și: Putin, atac DEVASTATOR la adresa SUA. ”Caracterul BELICOS şi ANTIRUS sare în ochi'”Oferta șoc pentru turiști: Vacanță cu sex nelimitat pe o insulă exoticăMinisterul de Externe, anunţ de ultimă oră despre un român aflat în pericol în Yemen

Însă, Melania a trecut ca un fulger pe lângă el, fără ca măcar să se oprească.

TENSIUNI în familia Trump. Ce gest a făcut Melania față de Donald pe un aeroport din Florida… (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.